被批為賺錢「演戲愛台」 館長爆氣點名砲轟這些藝人

2019-06-28 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人館長陳之漢近期因發表眾多愛台言論，遭中國網友與韓粉質疑是「演戲愛台」、「無所不用其極」，陳27日深夜在直播中痛批，「真正無所不用其極的是你們這些藝人，真正無所不用其極的是中國國民黨的政客」，他也點名時常往返中國與台灣之間的大咖藝人吳宗憲、羅志祥。

陳之漢指出，「我跟這些台灣藝人講一句話，我他媽的陳之漢打從心底看不起你們，兩邊都要撈，你到底是哪邊國家的人，統統都入大陸（中國）籍好了，小豬羅志祥那些人啊，反正一狗票明星統統都去給我入大陸（中國）籍就好了，到這個生死存亡的關鍵，這些人只會看到兩樣東西，人民幣跟新台幣，誰看的到台灣人民？」

陳之漢表示，「有哪一個一線的，寧願放棄收入回來台灣，跟我們台灣人站在一起？沒有半個人」，陳諷刺：「只要拿了人民幣，我就忘記了我生在台灣，我成功在台灣，我發跡在台灣，今天沒有台灣，你什麼都不是，誰是你奶媽，台灣，誰是讓你成功的人，台灣的人民。」

陳之漢提到，自己被中國網友、韓粉質疑是為了要騙台灣人的錢，想要引誘大眾購買自己的產品而「演戲」，陳痛批：「真正無所不用其極的是你們這些藝人，真正無所不用其極的是中國國民黨的政客，真正無所不用其極跪下來舔中共老二的人絕對不是我。」

陳說：「有沒有一個人，紅的，一個就好，吳宗憲敢嗎？」，陳補充：「吳宗憲在賣鍋嘛，對不對 一大堆藝人在賣東西嘛，賺的是台灣人的錢，再飛去大陸（中國）賺大陸人的錢。」

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