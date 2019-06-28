節目突然喊卡！ 唐湘龍大爆黃智賢被「拉黑」內幕

2019-06-28 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴黃智賢主持的節目《夜問打權》傳出將要停播。對此，資深媒體人唐湘龍爆內幕表示，黃智賢曾在一集節目中，談到國民黨初選韓國瑜、郭台銘財經政策比較。唐湘龍表示，聽說黃智賢做了一些平衡的評論，沒有挺韓挺到「失心瘋」，結果節目第二天黃智賢「就被拉黑了」，後面的節目只好改談民進黨。

日前有媒體報導黃智賢主持的節目《夜問打權》遭到停播，原因是「遭蔡政府打壓」。對此，總統蔡英文立刻回應「這則報導的內容明顯錯誤，也違背了常識」，更直言「國內媒體不應該用錯誤報導造成社會對立紛亂」。

針對此事，唐湘龍在27日網路廣播節目「飛碟聯播網」中，也透露了《夜問打權》節目遭停播的更多內幕。唐湘龍指出，某集在比較郭、韓的財經政策時，黃智賢與現場來賓做了一個比較平衡、沒帶有情緒的論述，「畢竟這是郭台銘的強項，你總不可能談論財經、招商的時候，仍昧著良心，一面倒說韓國瑜多厲害、一百分；郭台銘很爛、不行」。唐湘龍表示，結果節目第二天「就被拉黑了」。

唐湘龍透露，由於黃智賢支持「一國兩制」，現在在中國非常火紅，粉絲數量極為龐大。黃智賢節目被停後非常不開心，因為她認為自己並沒有悖離「挺韓」主軸。

唐湘龍也表示，黃智賢頂多只是沒有挺韓挺到「失心瘋」，何況她的統派「一國兩制」立場是這麼清楚，結果被拉黑。

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