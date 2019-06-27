再談雙子星遭駁回 柯P抱怨：商業營業100億不見了

2019-06-27 21:38

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲晚間接受《民視》專訪，劈頭就抱怨台北雙子星被中央投審會駁回一事，他再提當初南海控股事前已取得經濟部證書，證明不是中資，結果得標後，投審會拖了5個月，改用外國人投資法把它打掉，營業額估計1個月20億，對台北市來講，它的商業營業100億就不見了。

台北市雙子星開發案，去年由馬來西亞商馬頓公司與港商南海控股公司組成的團隊得標。柯文指出，當時雙子星分為資格標、規格標、價格標，在資格裡就說不可以是中資，因此南海控股有去申請一張經濟部的證書，說他不是中資，所以才有資格來投標。

他批評，等得標後，投審會才說「我懷疑你是中資」，查了半天還要求補件，結果最後卻是用另外一個甚麼外國人投資法，就是說有國安疑慮這理由把它打掉。

柯文哲語帶抱怨表示，行政裁量權要裁量他也沒話講，只是說你要把他幹掉，不要拖5個月，而且這一下去就完蛋，人家也不會乖乖自盡，不管是要訴願行政訴訟還是假處分，這樣又2年半過去。

由於依照北市府原先規劃，2025年可完工營運，如今遭投審會駁回，以完工後市府每月可收租1億元計算，每拖延1個月，市府將損失1億元。

柯也在專訪中直言，一個月房租是1億，「所以5個月我已經損失5億房租」，現在又拖2年，1年就12億，2年年辦至少20、30億不見，且雙子星營業額估計一個月20億，對台北市來講，商業營業100億就不見了。

胡忠信提問，外界認為這是陰謀論，報紙說是「滅柯」前菜，但民進黨主席卓榮泰之前說不要對柯負面批評，會不會認為有所矛盾？柯苦笑說，我想你也對台灣政壇了解，民黨進黨基本上是部落政治，阿扁是很強勢，現在民進黨到底誰講得算話？所以吳祥輝到底是誰指揮的？沒有人要認帳啊？他不相信吳祥輝自己跳出來。

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