頂尖醫刊登中國研究納台灣為一省！ 衛福部嚴正抗議

2019-06-27 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕頂尖醫學期刊《The Lancet》（刺胳針）日前刊登一篇中國的醫學研究，不料該研究竟將台灣列為中國的一省，企圖矮化台灣，引發許多醫師與網友不滿。對此，不僅有部分網友留言灌爆《The Lancet》臉書粉絲團，衛福部也表示，該研究內容與事實不符，將循適當方式表達抗議立場，也呼籲該文修正。

該篇爭議論文研究對象為中國34個省級行政單位，主要內容為中國的非傳染性疾病，包括心臟病、肺癌、中風等，以各省的疾病負擔和風險因子納入系統性分析，但圖表中都把台灣納入中國一省。

台大醫院精神醫學部醫師林煜軒在臉書指出，中國這篇論文是中國各省重要疾病死亡率與相關危險因子，但論文的分析與多項圖表都把台灣列為中國的一省做比較。

根據《中央社》報導，林煜軒受訪時表示，該研究團隊2016年也發表過類似研究，當時並沒有將台灣納為中國一省，今年這樣的做法顯然是惡意操作；林煜軒更指出，研究把台灣納入圖表，但附錄根本沒有台灣的資料，顯然是從開放資料庫抓取。更奇怪的是，該論文第二段一開始就大談中國一帶一路政績，明顯政治意涵大於學術。

對此，衛生福利部發言人王哲超接受中央社訪問時表示，研究內容「明顯與事實不符」，台灣有獨立、完整、優良的醫療體系，熱意和全世界分享，但絕對不是附屬於中國，更不是中國的一省。

王哲超表示，將會以適當的方式向醫學期刊刺胳針表達立場，並告知研究與事實不符，希望對方能做出修正。此外，台灣醫師公會全聯會也發表聲明表示，刺胳針身為世界性專業期刊，刊登該文章恐損其權威性和公信力，令人深感遺憾。

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