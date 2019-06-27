工輔法修正三讀 訂20年落日條款

2019-06-27 19:25

〔記者陳昀／台北報導〕攸關農地工廠合法化的「工廠管理輔導法」，今天在立院臨時會三讀通過增修條文，爭議最多、牽涉「落日條款」的第28之5條，明訂低污染的既有未登記工廠，須在修法後5年內登記為特定工廠，「特定工廠登記證」落日期限則為修法後20年。

這次修法最具爭議的「落日條款」，民進黨團、國民黨團、時代力量黨團皆有提案，將「特定工廠登記證」落日期限訂為20年，雖然親民黨團不接受，但院會表決仍三讀通過民進黨團版本，「特定工廠登記證」將在新法施行日起20年內失去效力，農地違章工廠必須於2039年轉型為合法工廠。

親民黨團總召李鴻鈞表示，親民黨團無法同意這樣的「落日條款」，若未能要求工廠業者依比例逐年恢復農業用地，修法也不過是在協助違章工廠就地合法，「農地何去何從？農業立國的台灣，要如何確保農業該有的基準線？」

涉及「工廠管理輔導會報」層級的第28之2條，國民黨團提出修正動議，主張由行政院長召集跨部會協調，但民進黨團反對，認為其所提版本已有相關設計，院會表決時通過民進黨團版本，三讀條文明訂，中央主管機關應設工廠管理輔導會報，必要時得報請行政院長協調之。

三讀條文明定，低污染的既有未登記工廠，修法施行日起2年應向地方政府申請納管並繳納納管輔導金，3年內提出改善計畫，目標5年內完成改善，並在10年內取得「特定工廠登記證」；原臨時登記工廠，得在修法後2年內申請特定工廠登記。

對於在修法後10年無法改善並取得特登的低污染工廠，三讀條文也增訂第28條之3的「代拆條款」，地方主管機關應予以斷水電或拆除，若地方主管機關怠於執行，中央機關可逕行斷水斷電，甚至對地方減列、減撥補助款。

民進黨立委蔡培慧表示，農地上的違章工廠是歷史共業，但其造成的水污、空污難道能不處理？這次幽法有三把刀，一是遷走中高污染工廠或關廠；二是中央政府介入斷水電，避免地方政府不作為；三是輔導低污染違章工廠完成公安、環安，民進黨是扛起責任來，確保食安問題。

民進黨立委管碧玲表示，雖然這次修法未明列環團要求的公益訴訟條款，但她要強調，違規工廠仍可被提起公益訴訟，因為其可能造成的任何形式污染，在現行法制體系皆可被提起訴訟，包含國土計畫法、環評法、土壤及地下水污染整治法等。

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