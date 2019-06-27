網友指控陸淑美母女收郭台銘億元獻金 陸陣營喊告

2019-06-27 21:35

〔記者蘇福男／高雄報導〕國民黨2020總統初選，高雄市議會副議長陸淑美今天表態「挺郭反韓」開第一槍後，遭到疑似韓粉網友的惡意攻擊，四處留言指控陸淑美包工程收了5000萬元，陸的女兒、國民黨高市立委第二選區候選人黃韻涵收了郭台銘1億元的政治獻金，黃韻涵在臉書嚴正聲明，上述指控都是子虛烏有、空穴來風的謠言，請網友自制，將蒐集相關資料提吿，以正視聽！

隸屬高雄白派、前立法院長王金平子弟兵陸淑美，今天接受中評社訪問，拋出「挺郭反韓」的震撼彈，表示地方反對高雄市長韓國瑜參選2020總統的聲浪很大，韓對高雄市民的承諾還沒進入狀況，若由郭台銘代表藍軍角逐總統大選，韓留守高雄，對中華民國、對國民黨、對高雄市民才是最有利的三贏。

相關報導露出後，有疑似韓粉網友四處留言攻擊陸淑美母女，指控陸淑美包工程收了5000萬元，其女兒黃韻涵收了郭台銘1億元的政治獻金，「你現在背骨韓市長就是怕你這些醜聞被曝光出來吧？」

黃韻涵在臉書指出，媽媽陸淑美宣布支持郭台銘，郭也是目前國民黨總統初選人員之一，媽媽依然是支持國民黨，不管最後是誰獲得總統初選提名，她跟媽媽一定都會全力支持全力輔選。

她強調，媽媽會這樣擔心，是因為從跟大岡山地區的里長、選民、中小企業主的反映，感受到大家對韓市長參選總統的憂慮，所以她才會有這樣的決定（指「挺郭反韓」），黃韻涵表示，媽媽身為高雄市議員，也提到市長韓國瑜是百年奇才，應留在高雄打拚，韓市長這5個多月以來，我們高雄經濟發展好不容易有希望，如果韓去選總統，高雄市長可能再被民進黨拿走，萬一韓沒有選上總統，市長又被綠營取得，來個「雙殺」，國民黨不知道到那一年才可能再拿下高雄市長之位，她身為立委候選人，一定支持國民黨提名的候選人。

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