旗津洞頭複製安平廈門「小三通」？ 陸委會斥：魚目混珠

2019-06-27 19:49

〔記者涂鉅旻／台北報導〕高雄市觀光局長潘恒旭參加已登記解散的上和海運公司，於25日舉辦的「高雄旗津─溫州洞頭小三通首航典禮」，引發軒然大波。有媒體報導指稱，旗津到洞頭的「小三通」模式，是循「安平金門廈門」的前例，而且舉辦者為同一單位，還稱是蔡政府的「國安大騙局」。但陸委會今天駁斥，此為魚目混珠，惡意扭曲。

陸委會表示，安平港為我國開放的直航港口，金門為小三通港口，因此航運業者事前依「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」第4條相關規定，向交通部航港局提出「金門─廈門」小三通航線申請許可，由改灣港務公司於105年3月30日舉辦首航儀式，是合法行為。

陸委會說，上和海運公司108年6月26日辦理的高雄旗津至溫州洞頭「小三通」首航，不僅未經許可，主要關鍵在於，旗津是漁港，而且旗津及洞頭均非「小三通」港口，即使經金門、馬祖再航行至中國大陸，亦無停靠溫州洞頭的可能。

陸委會表示，上和海運公司沒有船舶運送業許可證，且已宣告公司解散；宣稱首航的2艘船目前仍在高雄港內，並未航行至大陸，凡此種種，顯示其所稱「首航」，實為欺騙。陸委會質疑，媒體報導稱旗津至洞頭首航係複製安平模式，根本是魚目混珠，惡意扭曲，其報導及評論心態可議。

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