民間發起罷免韓國瑜 黃偉哲：尊重提案自由

2019-06-27 19:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民間團體及綠營人士發起罷免高雄市長韓國瑜行動，台南市長黃偉哲今（27）日受訪表示，尊重每個人都有提案罷免權的自由，但在行使上需要謹慎。

民間團體及綠營發動連署罷免高雄市長韓國瑜，不過前總統陳水扁對於罷免不以為然，認為「民選首長做不好，下次不要選他就好了，冤冤相報何時了？」

對此，黃偉哲受訪表示，前總統陳水扁因為之前曾經被罷免過連署未成，總統罷免門檻比較高，需要3分之2的立法委員同意才能提出，因此陳水扁可能是過來人身分才會這麼講，至於韓國瑜會不會被罷免？會不會成立？「這是政治意義比較重」。

黃偉哲說，其實尊重每個人都有罷免權提案的自由，過去也曾有立法委員被連署罷免，甚至表決差一點就過了，這值得大家再思考、深思，罷免權的行使是民眾的權利，是憲法所賦予權力，但是罷免權的使用，需要非常慎重。

至於胞妹黃智賢主持政論節目《夜問打權》，黃智賢與特定平面媒體聲稱遭到政府打壓導致被停播，黃偉哲受訪時也直說「怎麼可能」、「不要岳飛變成張飛」搞錯時序，特定媒體稱的什麼消息人士，根本沒有事實根據。

黃偉哲說，如果政府打壓言論自由，那跟香港有何兩樣？黃智賢的節目以前就停掉「移頻」過，「香港反送中」事件及國安法修法是最近的事情，平面媒體完全沒根據的報導，把不相關的事混一起。

黃偉哲並表示，包括國民黨初選參選人的韓國瑜、郭台銘等人也都是反對「一國兩制」，黃智賢的言論根本沒有影響到他們，政府打壓的說法，這些都沒有事實根據的臆測，動機可議。

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