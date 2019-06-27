墾丁直接擺最旁邊...內政部「時事梗」 網友推爆

2019-06-27 14:51

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部臉書粉絲專頁近來以許多創意發文宣傳政策，備受網友好評，今天專頁上又貼出一張「國家公園首交鋒」圖片，只見圖中標題寫著「墾丁超多人認識！圖片直接擺最旁邊」，但墾丁右方卻還依稀可見「東沙」的「東」字，情況恰似日前媒體對國民黨國政願景發表會站位的報導，讓不少網友忍不住笑讚：「很懂舉一反三！」

由於暑假將至，內政部粉絲專頁今發文表示，暑假是跟朋友出遊踏青的好時光，而根據統計，這幾年最多人次造訪的國家公園就是「圖片中最旁邊的墾丁」，而其他國家公園的人氣也緊跟在後，「今年就等你們來衝一波」。

不過仔細一看附圖，只見墾丁並不是排在最旁邊，其右方還依稀可見一個「東」字，情況恰如日前國民黨舉辦國政願景發表會時，有媒體稱高雄市長韓國瑜站在最旁邊「有禮貌」，但實際上韓的旁邊還有前新北市長周錫瑋在。

內政部文章最後也特別留下數個hashtag（主題標籤），包括「所以我說那個東沙呢」、「它也是國家公園只是現在尚未開放觀光」、「重新定義最旁邊」，巧妙點出時事梗及東沙國家公園尚未開放一事。

在調侃時事之餘，內政部小編也不忘呼籲，青年學子們暑假出遊戲水，一定要選擇安全海域，並且務必遠離毒品及注意網路交友安全，打工求職也一定要停看聽，切勿被業者話術迷惑。

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