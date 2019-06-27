「出發」選宜縣立委 呂國華︰黨部有智慧處理分裂問題

2019-06-27 13:54

［記者林敬倫／宜蘭報導］國民黨宜蘭縣籍立委參選人呂國華今召開記者會，以「出發」為題，宣布自己已正式獲國民黨提名，投入下屆立委選舉，但面對初選時競爭對手縣議員黃定和，至今仍不排除脫黨參選，導致黨的分裂；呂國華指出，他相信黨部與黃定和都會有很高的智慧，來處理這個問題，他會繼續按照自己的步驟，投入選舉。

國民黨宜蘭縣立委初選3日公布民調結果，前縣長呂國華以33.104％，險勝第2名黃定和的31.987％，雙方僅差1.117個百分點，當時黃定和認為民調不公，宣布不排除脫黨參選。

國民黨中央昨日正式提名呂國華參選宜蘭縣籍立委，不過，黃定和至今仍堅持不排除脫黨參選，黃定和今受訪時說，只要時間到了，他就會宣布脫黨，現在仍在勤走基層做準備。

呂國華今召開記者會，以「出發」為題，宣布自己將投入立委選舉，他強調，從政以來清廉自持，從不與利益團體掛勾，加上國民黨窮到連黨工薪水都發不出，在皆無資源可協助下，這次的立委選舉的艱難可想而知。

呂國華表示，面對諸多的不利因素，將以過去市長、縣長任內的政績，以及對未來縣政發展和縣民需求的論述，爭取選民的支持，他強調，過去的政績不僅證明他了解縣政，能夠對症下药外，更有執行力。

被問到國民黨總統黨內初選支持誰，呂國華說，他不會介入黨內總統初選，誰出線他就全力配合誰，黨內競爭難免會有衝突，關鍵在選後整合與團結，他對參與黨內初選的參選人有信心，初選結束後一定會團結在一起。

談到黨內分裂問題，呂國華說，相信黨部與黃定和應該有很高的智慧，處理這個問題，他會繼續往前衝、往前走，未來一定會有一個圓滿的結局。

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