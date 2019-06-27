蘇揆批「高雄小三通」鬧劇 葉匡時懷疑詐欺請中央調查

2019-06-27 13:22

〔記者李欣芳／台北報導〕高雄市觀光局長潘恒旭日前出席上和海運公司主辦的「高雄旗津-溫州洞頭小三通首航典禮」，但該公司早已解散，宣稱首航的2艘船也未向航管局申請，引發高度爭議，行政院長蘇貞昌今天在主持院會時表示，前幾天看到高雄發生所謂小三通這樣的鬧劇，行政院認為這是侵犯中央職權，讓市民誤會，恐怕也讓國人的觀感不佳，高雄市政府對其一級主管的言行應有清楚的立場，請高市府查明並審慎督管。

內政部已責成高雄市警察局嚴加查辦此案，行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）在院會後表示，高雄市府今天由副市長葉匡時列席行政院院會，蘇院長會中表示，葉匡時當過交通部長，應該了解整個航道等法制作業，在蘇院長講完之後，葉匡時說如果這是一個詐欺行為，中央與內政部要協助調查。

Kolas 表示，與會的內政部長徐國勇則表明，內政部請高雄市警察局一定要嚴加查辦，因為這顯然不排除是疑似詐欺行為。現在要調查為什麼一個解散的公司可以辦這個活動？這個航線又是怎麼來的？這都是早就不存在的航線、不存在的公司，整個過程怎麼發生的？

Kolas 說，內政部查到承辦這個小三通活動的中國夢協會是103年申請登記、104年核准，期間沒有提供財報，類似活動，唯一近期舉辦活動就是高雄小三通活動，內政部在院會中說明已經發文要求說明組織內容、運作情形，並且警告必須提出財報都沒提出，要求提交相關資料。

被詢及警方目前調查此案，是否懷疑是詐欺案？Kolas 表示，這是一種可能性，有待調查。至於是否是吸金手段？現在還不曉得。

Kolas 說，今天在院會中是葉匡時提及如果這真是一種詐欺行為，請中央明察。至於中央懷疑這是詐欺案件正在調查嗎？Kolas 說，這是一種可能，我們持開放態度、不預設立場。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法