高市藍營反韓選總統開第一槍 副議長：百年奇才應留在高雄打拚

2019-06-27 13:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市藍營首度出現不支持韓國瑜選總統的民代。高市議會副議長陸淑美今指出，他跑基層聽到太多鄉親心聲，不希望韓國瑜去選總統，應該留下來帶領高雄往前衝，她很尊重全台韓粉，但也希望韓粉尊重地方心聲。

陸淑美說，實在是因為基層太多人反映，她身為民代、必須反映這些情況，事先並沒跟黨內人士商量，包括熟識的前立法院長王金平，陸淑美解釋因為王院長已退出黨內初選，所以這件事沒跟王院長討論。

陸淑美進一步說明，基層多以為韓市長當選後，給大家很好的希望跟願景，這5個多月來做的比先前做5、6年還多，好不容易有個期待，萬一韓市長當選總統，擔心高雄再度淪陷；如果韓國瑜沒選上，民進黨將藉機發動罷免，也讓人擔憂。

陸淑美指出，現階段各參選人中，她與鄉親以為中華民國經濟停頓太久，郭台銘對經濟區塊很熟悉，應該給他一個機會。

陸淑美透露，黨內也有其他議員，與他有類似想法，大家都很憂心，高雄好不容易才由國民黨執政，黨籍議員壓力很大。

如此表態會不會擔心被韓粉攻擊？陸淑美說他很尊重韓粉，韓粉也應該應尊重地方心聲，且韓粉來自全國各地，她則是站在高雄市民立場，好不容易有位「百年奇才」，應該讓他留在高雄打拚。

陸淑美也批評，說週一到週五顧市政、週六日去選舉，但登革熱沒有假日、颱風也沒說何時來，萬一颱風天，韓國瑜剛好在外地造勢，那誰當指揮官？她實在不忍心韓國瑜做這麼好，卻一直被攻擊，所以表態挺郭、不挺韓。

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