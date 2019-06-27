獲立院同意出任大法官 呂太郎：努力做好工作

2019-06-27 12:45

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院秘書長呂太郎獲總統提名為大法官人選，咨請立法院行使同意權，27日立院表決通過，將於10月1日就任，呂太郎對此表達感謝，並強調將會努力做好大法官的工作，不負民眾期待。

呂太郎表示，謝謝立法委員的支持，不論是擔任司法院秘書長或大法官，均秉持努力做好工作的心態替司法服務，相信不會辜負民眾的期待，至於未來擔任大法官後會不會維持一貫的司法改革，他則表示目前還沒有特定想法。

呂太郎以從事司法改革在司法界佔有一席之地，而專長民事訴訟法也讓他爭取到本次大法官提名。他於秘書長任內肩起總統蔡英文交付的司法改革重任，主導法院組織法、法官法、刑事訴訟法、民事訴訟法等修正法案，在立法院的人和也不錯，終獲蔡英文與綠營立委賞識，接任大法官。

至於秘書長一職將由誰接任，目前不得而知，因本職為特任官，任命權在總統手上，離呂太郎卸職還有3個月，總統這段期間應會考量性別、地域、專業等多元因素，綜合評比後決定，而因秘書長位高權重，掌控司法行政事務，勢必要為總統非常信賴的人才有可能接任。

呂太郎為中興大學法律系、法律所畢業，司訓所24期結業，曾任台中地檢署檢察官，後轉任法官，於台中、彰化地院、高等法院服務過，也當過南投地院院長，期間戮力司法改革，被拔擢到司法院擔任人事處長、法官學院院長、司法院秘書長，著作有民事訴訟之基本理論與民事訴訟法，經歷完整。

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