高雄藍軍「反韓挺郭」 高市副議長陸淑美開第一槍

2019-06-27 12:46

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市議會副議長陸淑美今天接受中評社訪問，拋出「反韓挺郭」震撼彈，她說，地方反對高雄市長韓國瑜參選2020總統的聲浪很大，韓對高雄市民的承諾還沒進入狀況，若由郭台銘代表藍軍角逐總統大選，韓留守高雄，對中華民國、對國民黨、對高雄市民才是最有利的三贏。

陸淑美說，她在高雄當了30多年藍軍民意代表，過去國民黨中央關愛眼光鮮少放在高雄，如今好不容易才成為高雄執政黨的議員，她會直言力挺郭台銘而非韓國瑜，是經過鄉親近期的不斷反映與深思熟慮。

陸淑美表示，大岡山地區的里長、選民、中小企業主等都向她反映，韓國瑜才剛當選高雄市長，怎麼馬上又跑去參選總統？這樣正當性會被質疑，她說，這問題相信韓自己也清楚，很多期盼高雄改變的鄉親，都憂慮韓如真的當選總統，高雄市長勢必面臨補選，目前大家都看好民進黨陳其邁回鍋參選，但這不是89萬票支持韓國瑜的選民當初所希望的。如果韓國瑜走，換民進黨回來執政，高雄是不是又會回到以前那樣的氛圍？

陸淑美說，她是高雄藍軍第一個跳出來「挺郭反韓」的國民黨籍議員，但不會是最後一個，因為跟她有類似想法的國民黨高雄市議員還不在少數，期盼韓能留守高雄，努力實踐當初對市民的承諾，讓國際觀、商場經驗豐富的郭台銘來力拼2020。

陸淑美說，只要郭台銘有時間，她準備協助郭跟高雄在地鄉親見面座談，讓基層百姓聽到郭對台灣未來的願景，依郭的國際觀、經濟觀等，應是目前國民黨參與總統初選的眾人中最優秀的，雖然政見發表會上郭的演說比較生硬，但他也承認自己是政治菜鳥，看他的想法及想要闡述政策與態度非常誠懇，這是會打動人的。

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