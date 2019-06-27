盧秀燕稱「政院沒給台中一毛錢」 蘇揆提這點反駁

2019-06-27 12:40

〔記者李欣芳／台北報導〕台中市長盧秀燕今天北上出席行政院院會爭取中央給台中市的補助款與預算，盧秀燕表示，她上任台中市長以來，主觀上行政院沒有撥補一毛錢給台中市，主持院會的行政院長蘇貞昌則說：「盧市長，誤會了！」

蘇揆說，台中市的74號交流系統，是在他任內核定46億元給台中市，對此，盧秀燕說她起初還是不認同，因為這筆補助經費是前行政院長張善政在其任內核定給台中市的。

交通部則當場解釋，張善政任內只是核定台中市的74號交流系統的可行性評估，後來到今年3月則是蘇貞昌院長核定這46億元經費。

行政院強調，中央不可能一毛錢補助都沒有給台中市，且錢還被收回。行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）今天出席行政院院會後，做以上轉述。

盧秀燕今天上午帶著水果籃到蘇揆辦公室，要送給蘇貞昌，但蘇揆不在，由幕僚人員收下。盧秀燕隨後在院會中做以上表示。

據悉，台中市議員日前建議盧秀燕為了爭取中央預算，出席行政院會時要帶著水果去見行政院長蘇貞昌，盧秀燕表示，可能就是因為沒帶水果籃去，目前都還沒經費支持下來，盧秀燕今天因此帶著水果籃到行政院。

此外，盧秀燕說，今年8月，中央的托育補助新制在六都上路，她質疑中央準公共化的補助是否「一國兩制」，蘇揆則回應說，並非地方已先開跑的縣市就不補助，中央對地方的補助沒有大小眼之分，也沒有厚此薄彼的情形。

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