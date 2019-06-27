避免再踩地雷 潘恒旭自嘲︰行程被主秘跟祕書嚴格控管

2019-06-27 12:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局長潘恒旭，今上午出席高雄捷運舉辦的馬克陪您搭捷運吃美食活動，他自嘲說，現在的行程都被主秘跟秘書嚴格控管，避免再踩地雷，只要主秘跟秘書都出現，表示這個行程沒問題，台下頓時一陣笑聲。

高雄捷運公司今舉辦馬克陪您搭捷運吃美食發表會，結合高雄捷運各站的員工，費時半年明察暗訪，把高捷沿線口袋私房美食152間好店名單全掏出來，並邀請人氣插畫角色「馬克」與伙伴們來品嚐鑑定，共推出4款美食手冊。

高捷說明，4款美食手冊分為主餐、小吃、咖啡甜點、伴手禮，分別由馬克、RITA、老闆、VIVIAN等代言，搭配有高捷24、48小時卡，即日起在高捷各站限量販售，這活動同時也為高捷暑假系列節目揭開序曲。

高捷進一步指出，能獲得馬克相挺，要感謝高市觀光局長潘恒旭、高市議員陳麗娜牽線，尤其高市觀光局致力推動觀光，讓高捷直接受惠，今年1到5月運量比去年同期成長8％，每月約增加1萬人次。

潘恒旭則指出，很感佩高捷的努力，還把功勞歸給市府，但他認為這是大家起的功勞，

也期待透過馬克代言，讓高雄在暑假期間衝出一波又一波觀光人潮，大家觀光發大財。

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