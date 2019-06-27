大法官人事案表決通過 親民黨團：用拒投表達不認同

2019-06-27 11:45

〔記者黃欣柏／台北報導〕總統蔡英文提名司法院秘書長呂太郎等4人出任大法官，人事案今在立法院臨時會中以不記名方式投票表決過關。對此，立法院國民黨團在投票前就已宣布退場拒投，親民黨團稍早也發布新聞稿，表示因本案處理太過倉促，黨團也未出席投票，做為對本次行使同意權案的不認同。

親民黨團指出，4位被提名人對於社會監督團體的提問或立委的質疑，不是解釋不清就是閃避不答，凸顯倉促行使同意權的弊病，因此黨團決議以不出席投票表達不認同。

親民黨團認為，大法官屬性超然，提名人選應超越黨派，回歸中立與專業，以扮演好憲法與民主守護者的角色。但現任4位大法官預計在9月底屆滿任期，執政黨卻偏偏趕在5月底前提名新任大法官，且不到1個月就要完成同意權行使，實有倉促審查、規避檢驗之虞。

親民黨團表示，4位被提名人對於各界質疑並未做出清楚闡述，甚至有人以「現在身分不適宜發言」為由逃避審查，面對民間監督聯盟提出的問卷，也同樣通通拒答，這與過去大法官被提名人主動回答、接受監督有別，「試問這樣的審查程序如何了解被提名人是否適任？」

親民黨團強調，我國修憲時將大法官提名權設計為「任期交錯制」，不論是誰破壞制度在先，基於對憲政體制設計的尊重，執政者都應設法回歸憲政制度設計精神，而非將錯就錯，這才是維護國家利益的正確作法。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法