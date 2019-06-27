立法院表決大法官人事案 4人均過關

2019-06-27 10:56

〔記者黃欣柏／台北報導〕總統蔡英文提名司法院秘書長呂太郎、考選部長蔡宗珍、高雄高等行政法院院長楊惠欽及台大法律系教授謝銘洋出任大法官，立法院臨時會今天上午進行約1個半小時不具名投票，雖然國民黨團宣布退場拒投，但4人票數仍全數達57票過半門檻，人事案順利通過。

根據立法院院會統計，今天的大法官人事同意權案，113位立委中共有71人領票、42人未領，其中呂太郎獲68票同意、1票不同意及2票無效票，蔡宗珍與謝銘洋均獲71票同意、無任何不同意與無效票，楊惠欽則獲67票同意、3票不同意及1張無效票。

根據總統府資料，謝銘洋現年61歲，是台大法律系學士、碩士及德國慕尼黑大學法學博士，過去曾任執業律師及專利代理人，1998年起擔任台大法律系教授至今，專長為財經與民事法類。

現年60歲的呂太郎畢業於中興大學法律學系、法律研究所，1990年進入台中地檢署擔任檢察官，1992年轉任彰化地院法官，後陸續歷任台中地院法官、司法院人事處長、高等法院法官、南投地院院長、法官學院院長等職務，並於2016年起擔任司法院秘書長一職，實任法官資歷長達26年。

現年59歲、畢業於政治大學法律系與法律研究所的楊惠欽，同樣長期在司法實務界服務，1991年起擔任高雄地院法官，後陸續歷任高雄高等行政法院法官、司法院職務法庭法官等，專長為行政與財經法類，尤其擅長租稅審判業務，2015年起擔任高雄高等行政法院法官兼院長，實任法官年資達27年。

53歲的蔡宗珍是本次最年輕的被提名人，擁有德國慕尼黑大學法學博士學位，並於1987年取得國內律師資格，專長為憲法、行政法類，並長期擔任行政院各部會的訴願審議委員，過去曾擔任淡江大學公共行政系副教授、台大法律學院教授，並於2016年起擔任考選部部長至今。

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