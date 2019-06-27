藍營反鐵籠公投 地方黨部結合公職全面推動連署

2019-06-27 10:32

〔記者施曉光／台北報導〕在昨日中常會通過明年1月大選要推動「反鐵籠公投案」後，國民黨即日起展開連署行動，黨內人士指出，除了既有黨部組織系統外，全國各地方黨部將結合直轄市、縣市議員以及鄉鎮市民代表、村里長以及立委參選人，全面展開地毯式的連署工作，衝高連署份數，展現反對民進黨沒收公投的力量。

據了解，雖然公投案在第一階段只需要1879人連署，即可通過提案門檻，送交中選會審核，但國民黨高層評估後認為，如果進入流程，很可能會被行政部門刻意擱置延宕，拖過3個月，才能進入第2階段連署，因此，國民黨目前不打算向中選會送交提案，而是要把「反鐵籠公投案」連署當成一場「運動」進行，結合總統、立委選戰，即便明年1月11日大選投票無法合併舉辦公投，仍可發揮「公投綁大選」的效益。

國民黨打算，明年1月大選後如果取得國會多數席次，就會主動修法，還原這次公投法修正前的規定，反之就會進入公投提案、連署流程，繼續推動公投可以成案並順利通過。

而為衝高7月7日在凱道舉辦的「反沒收公投」活動，國民黨主席吳敦義今天中午將向黨籍地方公職人員下達動員令，邀集彰化縣以北的基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣等10位黨籍直轄市、縣市議會議長在黨中央便當會，要求這些議會龍頭在地方上號召所有黨籍地方公職人員配合動員群眾參加。

黨內人士指出，公投與基本民權有關，因此由地方民意機關發動群眾師出有名，黨籍公職只要每人發動一輛遊覽車，動員能量就會十分可觀，包括韓國瑜、郭台銘、周錫瑋、朱立倫、張亞中等5位總統參選人當天也將到場發表演說，連同立委參選人、各級黨部組織系統配合動員以及推動公投團體的參與，10萬人目標不難達成。

吳敦義7月1日還將親自召集55位已經提名以及將在26日中常會通過提名的區域及原住民立委參選人，於中央黨部召開座談會，會中將要求這些立委參選人配合鼓勵支持者參加7月7日在凱道舉辦的「反沒收公投」集會抗議行動。

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