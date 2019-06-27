參謀總長可能人選曝光！傳高層考量「這幾點」

2019-06-27 07:38

〔記者涂鉅旻／台北報導〕參謀總長李喜明將在今年7月屆齡退伍，繼任人選為誰？據了解，資歷完整、能力與處世俱佳的軍政副部長沈一鳴接任機率最高，但已任海軍司令逾3年、為蔡政府首名晉任上將者的黃曙光，亦是可能人選。另外，軍政副部長續用軍職或改用文職，亦值得觀察。

根據李喜明以外的國防部體系7名上將年班，軍政副部長沈一鳴和海軍司令黃曙光皆為官校68年班，今年4月才調動的國防大學校長王信龍以及陸軍司令陳寶餘皆69年班、軍備副部長張冠群70年班、空軍司令張哲平71年班、副參謀總長執行官劉志斌73年班。論期別，沈、黃二人機會較高，亦是層峰主要考量人選。

論資歷，據分析，沈一鳴從空軍司令轉任軍政副部長，走的就是「李喜明模式」，先自軍政副部長一職熟悉預算編製、軍事外交等事務外，隨後接任擘劃作戰部隊整體戰略的參謀總長，這是沈的優勢。另一方面，沈對內事務、軍事外交、待人處世能力，都獲不錯評價。

不過，黃曙光也是高層考量人選，過去參謀總長有「軍種輪替制」，也就是前、後任須由不同軍種的上將擔任，但現任國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正，皆為陸軍出身的上將，兩人剛好在蔡英文政府執政時期，為前後任參謀總長，有政軍人士認為，「軍種輪替」不會是黃曙光不能任參謀總長的理由。

另外，黃曙光為蔡英文執政時，第一個提拔晉任的上將，也是潛艦國造政策的重要舵手，這些層峰皆有考量。

除參謀總長人選，如軍政副部長人選隨之異動，將關係蔡政府是否繼續沿用上將擔任軍政副部長的慣例。在前總統陳水扁、馬英九執政時期，皆由文人或退役將領擔任此職，蔡政府自李喜明起，則改為現役上將擔任。

據了解，對蔡政府而言，如沈一鳴任參謀總長，並直接找到合適的文職官員接任軍政副部長，將是上將陣容異動最小的方式；如欲維持國軍現行「八上將」體系，整個人事佈局變動將較大，也須自現役中將之中，找尋人選晉任「補缺」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法