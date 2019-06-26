美OPIC代理總裁訪台 將會官員推動合作

2019-06-26 21:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國政府開發融資機構「美國海外私人投資公司」（OPIC）代理總裁兼執行長比海吉（David Bohigian）今起訪台。美國在台協會（AIT）表示，比海吉訪問此區域是為了強化自由開放印太區域夥伴關係，對抗國家主導的投資行為。比海吉將與台灣官員會晤，討論美台如何進一步合作，推動永續經濟發展。

AIT今天晚間公布，比海吉於6月26日至27日訪問台灣。AIT說明，比海吉出訪本區域，是為了促進美國投資、強化夥伴關係，並探索促進自由開放印太區域的合作機會，以及對抗國家主導的投資行為。

AIT指出，訪台期間，比海吉將與台灣官員會晤，討論美台如何進一步合作，推動永續經濟發展。今年稍早OPIC與台灣國際合作發展基金會的合作案，美台也將持續支持巴拉圭區域銀行，為巴拉圭的弱勢族群，特別是女性，提供貸款服務。

AIT說明，比海吉此次訪問正值OPIC轉型階段，因OPIC即將於2019年10月轉型成「美國國際開發融資公司」（DFC）。DFC的投資上限為600億美元，比OPIC上限增加一倍多，並擁有股權授權等新工具，如此一來，DFC將擁有更多資源投資印太區域等優先投資區域。

比海吉曾任Pluribus Ventures董事總經理，曾任職橋水聯合基金核心管理團隊，創立E2 Capital Partners公司，也曾在美國商務部擔任多項高階職位，包括國貿局市場准入及合規助理部長。

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