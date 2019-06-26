中國電影《八佰》遭封殺 共青團：秦漢的爸爸是民族敗類

2019-06-26 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕講述1937年中國淞滬會戰，四行倉庫「八百壯士」事蹟的電影《八佰》傳遭中共封殺。該片導演在宣傳時與演員秦漢（本名孫祥鐘）合照，將四行倉庫戰役的歸功於秦漢父親孫元良，引起中國網友大力抨擊。對此，中共共青團昨（25）在微博上直批孫元良為「民族敗類」，不配被刻畫為抗戰英雄。

電影《八佰》由中國華誼兄弟、騰訊影業等公司出品，由管虎執導，黃志忠、張俊一等人演出，取材自1937年松滬會戰四行倉庫，史稱「八百壯士」戰役，但該電影傳因「涉嫌美化國民黨抗日」、「青天白日旗出現次數過多」而遭撤檔。

此外，導演管虎在宣傳期與演員秦漢（本名孫祥鐘）合照，並標註：「1937年下令留守上海四行倉庫的中國國民革命軍第88師師長孫元良之子。」引起中國網友大力抨擊、嘲諷。

對此，共青團撰文分析指出，認為孫元良無論在抗日或國共內戰期間皆多次臨陣脫逃，甚至引多本他人記錄稱「孫元良脫去軍服，換上便服，跑到一家妓院拜鴇母做乾媽，遷到難民區躲藏1個月」，大力抨擊孫元良「無恥」。

中共共青團文章指稱，孫元良種種拋棄下屬、臨陣脫逃只求自保，也曾被蔣介石揚言槍斃，最後卻屢屢保命、甚至平步青雲。共青團在文中表示，中國人民「十四年艱辛抗戰」，「包括國民革命軍將士們在內的全體抗戰軍民可歌可泣的流血犧牲，不應當成為對國民政府中高層部分『民族敗類』塗脂抹粉的道具」，直指孫元良為「民族敗類」，不配被刻畫成英雄形象。

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