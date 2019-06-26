王定宇發民主雞排 韓粉餓喊「快去吃」網轟：不要臉！

2019-06-26 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王定宇23日承諾「若有統媒報導反紅媒遊行，就要請大家吃雞排」，沒想到真有統媒在傍晚報導了623遊行的相關新聞，王定宇也說，雖然紅媒報導文不對題，他還是要信守承諾，與粉專「只是堵藍」在29日各地發出「民主雞排」，卻被粉專發現有韓粉說，「不要穿容易辨識的衣服」，互相號召「快來吃」！

綜合媒體報導，時代力量立委黃國昌和網紅館長陳之漢舉辦反紅媒遊行，要NCC硬起來管制紅媒，讓《中天》滾出台灣，引發許多韓粉反彈，群起圍攻黃國昌和館長，沒想到王定宇才一發布發出「民主雞排」的時間，就有韓粉態度大轉彎直說，「有空的就去搶位子！但不要喊口號或穿任何容易辨識的衣服！」堅定地說，「吃飽回來繼續挺韓」。

網友看了超憤怒，紛紛留言說，「韓粉真的好多乞丐哦」、「真的很不要臉」、「韓粉為了吃雞排連尊嚴都不要了」、「連這個都要貪，是餓很久了嗎？」、「韓粉用雞排就能收買，賣台還賣的真廉價！」、「臉皮比雞排還厚欸」、「韓粉就是這樣，才會令人反感」、「有便宜不佔是王八蛋的概念嗎？」

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