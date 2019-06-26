中國國台辦氣噗噗怒轟 陸委會：被看破手腳在轉移焦點

2019-06-26 19:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國國台辦今天嚴詞批評陸委會阻撓限制兩岸交流，用詞激烈，包括「甘當反華勢力馬前卒」、「性質極其惡劣」與「最終會受到歷史嚴懲」等。陸委會今天回應說，國台辦只是轉移焦點，更證明北京誤判情勢、自己戳破一國兩制假象，讓人看破手腳，無助兩岸關係改善與內部壓力緩解。

中國國台辦上午舉行「新聞發布會」，國台辦發言人安峰山藉著回應中新社提問時，批評陸委會「肆意否認九二共識，惡意攻擊中國政治制度和發展道路，限縮破壞兩岸正常的民間交流，惡意嚇阻台灣民眾參與兩岸交往，公然介入香港事務，甘當反華勢力的馬前卒，一再挑釁滋事，製造兩岸對立，性質極其惡劣」。

安峰山指稱，中國方面多次強調，「任何製造對立、升高對抗、煽動敵意的企圖都是徒勞的，都阻擋不了兩岸關係發展的大勢，奉勸台灣陸委會，要看清歷史大勢，順應台灣同胞希望兩岸關係和平發展的強烈願望，改弦更張，避免給臺海和平造成更大的衝擊。如果一意孤行，只會讓自己陷入更加被動的境地，最終受到歷史的嚴懲」。

陸委會今天下午回應表示，長期以來中共對台政軍恫嚇，提出「習五條」後，更處心積慮脅迫台灣接受其錯誤的政治主張，是破壞兩岸和平的最大亂源。

陸委會說，國台辦今日轉移焦點、歸咎政府的歪曲言論，「只是證明北京當局誤判當前情勢，自己戳破一國兩制謊言與假象，徒讓台灣人民及國際社會看破手腳，根本無助兩岸關係改善及內部壓力緩解」。

陸委會指出，台灣2300萬人絕對不會接受一國兩制，「這是台灣共識」，面對中共變本加厲展開新一波對台工作的嚴峻情勢下，行政及立法部門主動積極檢視與研修法律規範，落實「民主防護網」及「七項指導綱領」，強化交流管理力度，這是台灣反制中共「一國兩制」，守護國家主權、鞏固民主憲政的一環。

陸委會說，台灣的防衛性作為有效應對中共霸凌利誘的挑戰，未來也將持續與理念相近國家合作，共同抵禦中共對民主自由價值的威脅。

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