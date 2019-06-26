《路透》報導統促黨與中國合作 布局大選奪台

2019-06-26 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕「白狼」張安樂所組的「中華統一促進黨」，長期為中共統戰台灣的行為今（26）日登上知名國際媒體《路透》，報導不但深入訪問統促黨成員，亦採訪我國陸委會、匿名國安人員，並揭露中國對台統戰方針，以及統促黨等政黨如何與中國「裡應外合」。

據《路透》報導，統促黨以為赴中台商向中國官員關說，當作收買台人意識形態支持的籌碼，並藉此與中國一唱一和，宣揚「兩岸和平統一」的統戰話術。中共也配合積極建立在台建立支持者網路，以商業機會當作誘餌，吸收台灣人加入中國統戰的行列。

報導指出，他們利用商人想要拓展事業的慾望，說服他們若得到中國市場的門票、中共的支持，「表明支持統一的立場」只是極小的代價。統促黨也坦承計畫在全台各地舉辦講座、造勢，以吸收「紅色部隊」，增進台灣人對中國的理解和支持。

對此，我國陸委會副主委邱垂正向《路透》表示，此種行徑非常危險──但沒有犯法，他說：「只有修法鞏固我們的法律，才有辦法增強我們的國家安全。」

《路透》報導指出，中國國台辦及統戰部內部文件顯示，中共正在實行以「親中組織」為中心的計畫，從年度工作報告和會議紀錄中可知，這項計畫被列為「優先重點」。

中國國台辦上海支部的文件中寫道：「我方將持續增加對台灣促統組織、人物的支持，強化『反台獨』力量。」中國浙江統戰部也表示，「已深化台灣組織和大陸（中國）在經濟、文化計畫上的交流」。

對此，2位不願透露姓名的台灣政府消息來源，向《路透》表示，這些統派團體是台灣的「威脅」。統促黨已是某個安全機構監控名單上的「第一名」，因為其坐擁6萬名成員，動員能力強大。消息來源表示：「如果兩岸真的發生戰爭，他們瞬間變成巨大的未知威脅，非常可怕。」

統促黨總裁、前竹聯幫元老「白狼」張安樂接受《路透》專訪稱，統促黨沒有收受中國的資金，他說：「中國是我們的神。」但他強調：「在精神上，他們絕對支持我們，財務上倒沒有。」

《路透》補充道，張安樂及統促黨成員，正積極布局明年台灣大選，努力將選票導離蔡英文，盡全力支持中國國民黨。對此，國民黨發言人歐陽龍向《路透》表示，國民黨歡迎他們的支持，他說：「統派團體會支持國民黨，是因為我們對兩岸議題採取平等互惠的基礎。」

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