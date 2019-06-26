獨家》韓國瑜幕僚稱被控冒名索政見會文稿 警方完成筆錄追IP

2019-06-26 17:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市昨早傳有人冒用韓國瑜親信黃文財發電子郵件，向市長室副主任索取初選政見會講稿，被識破未回傳，首場政見發表會昨晚順利完成，案發25小時後，市府今天主動向媒體揭露於上午11點向鳳山分局報案，已完成黃文財筆錄，檢警朝偽造文書偵辦，將向網路服務業者調IP位址。

有官警私下納悶市府為何於案發後隔天，才直接向媒體披露，警方甚至比記者還慢知道，被通知時也感錯愕，由鳳山分局受理會同刑大啓動調查，對於偵查內容三緘其口，市府表示，市長室副主任胡美音昨天上午9點57分左右，收到1封署名「高雄市輪船公司董事長黃文財」的電郵，內容為「美音姐，老板剛聯繫我，請我幫忙看看國政願景會講稿，麻煩把材料發我一份，謝謝。」

國政願景會講稿是昨晚韓國瑜在國民黨總統初選政見會發表的內容，市長室人員機警，回信「收到，請寶哥發給你」，但同步通知市長辦公室主任邱源寶，邱打電話向黃文財查證，才發現黃根本沒有發這封信，資料未被取走。

警方今天上午11點左右正式受理市府報案，並通知被害人黃文財詢問，據了解，市長室收到的是以「黃文財」之名申請的新帳號，涉及偽造文書罪嫌，若嫌疑人未侵入或破解黃文財帳密，也未用木馬病毒侵害，是否觸犯妨害電腦使用罪的部分，仍待事證支持。

警方表示，此類運用簡單的溝通和欺騙技倆，以獲取帳號、通行碼、身分證號碼或其他機敏資料，來突破校園的資通安全防護，遂行其非法的存取、破壞行為，通稱為「社交工程 」，常見的社交工程攻擊方式，包括利用電話佯裝資訊人員，騙取帳號及通行碼、電郵誘使人進入偽裝網站騙取帳號及通行碼，植入惡意程式收集機密性資料等，民眾平日應提高警覺。

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