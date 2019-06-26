「最旁邊」明明不是韓國瑜 網友酸中天：切畫面還切不完整

2019-06-26 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市昨（25）日舉辦國民黨總統初選國政願景發表會，當五位候選人大要合照時，候選人之一的高雄市長韓國瑜頻頻在上台及站點上「讓位」，被中天新聞報導成東道主「超謙虛」、「站最旁邊」，不過網友看到畫面後認為不對勁，留言質疑明明旁邊還有周錫瑋，中天根本「重新定義最旁邊」。

根據中天新聞「韓國瑜超有禮貌！ 大合照直接站最旁邊」的畫面顯示，韓國瑜在5位候選人準備大合照時，先是「好謙虛」地禮讓郭台銘及朱立倫上台後，又在合照站點上頻頻喬位，最終依照發言順序，韓站在畫面右數來第二個位置，不過這時該新聞標題卻是「站最旁邊」。

新聞曝光後，PTT和「巴哈姆特」都有網友狂批，明明站在最旁邊的是周錫瑋而不是韓國瑜，質疑中天睜眼說瞎話。對此其他網友留言直酸，「真這樣也可以造神」、「重新定義最旁邊」、「韓國瑜站在哪裡～那裡就是旁邊」、「超有禮貌可以當政績嗎」。

也有人對此為周錫瑋「抱不平」表示，「最右邊那個直接當不存在喔」、「為什麼不把周錫瑋當人呢」、「把我們虎哥放哪裡」；更有網友譏諷，中天要造神，卻切畫面還切不完整，留一半周錫瑋在畫面上。

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