美台轉機行李逐步豁免安檢 網肯定林佳龍努力完成任務

2019-06-26 15:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕美國飛台灣的轉機行李將逐步免除安全檢查，交通部長林佳龍今（26）日透過臉書向網友報告這項好消息。網友得知消息後，都開心地留言表示「是好消息啊！請部長持續努力」、「肯定部長辛勤努力完成任務！」、「龍龍部長加油」。

交通部長林佳龍日前出訪貝里斯，原定行程結束後，前往美國華府訪問，並與美國完成「一站式查驗」的換約程序。後因長榮空服員罷工提前返國，指派交通部次長黃玉霖前往，完成「一站式保安合作意向書」簽署、換約，將逐步推動免除從美來台轉機的安全檢查。

林佳龍表示，目前赴美僅西雅圖及舊金山機場至桃園機場轉機，托運行李免再次安檢。這次與美國簽署意向書，盼2021年前美國所有機場至桃機轉機的托運行李都免除安檢，2022年前豁免範圍擴大至手提行李。美國目前只允許單向式的一站式保安，只有從美國至歐盟、日本及台灣的轉機旅客可免除安檢，這次的簽訂也形同肯定台灣機場的安全性。

林佳龍說，這項肯定也將讓台灣轉機更具吸引力，桃機1年約有近80萬名旅客從美國來台轉機，未來如一站式保安合作擴展至全美各機場，不僅1年有近80萬名轉機旅客受惠，甚至因此增加更多人次來台轉機。

林佳龍強調，未來也將積極參與美國「前站查驗」計畫，美方已原則同意，在公布辦法後，將向美國申請達到「雙向」一站式保安，再進一步爭取境外通關，即未來在桃機就可以辦理直接入境美國的通關程序，一步步推動在安全基礎上提供旅客便利，並且提升台灣機場的競爭力。

網友自臉書得知消息，紛紛留言表示「希望有天能像香港一樣，當國際轉運站」、「龍龍部長辛苦了！加油！加油！臺灣隊讚讚讚！」、「台灣人支持有台灣心的台灣人」、「是好消息啊！請部長持續努力」、「肯定部長辛勤努力完成任務！」、「龍龍部長加油」。

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