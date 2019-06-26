王金平：韓「一國兩區」說法正確 但郭的講法最正確穩當

2019-06-26 14:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕前行政院長王金平今天造訪前立委顏清標時，針對韓國瑜提出的一國兩區表示，有108年歷史的中華民國，與有70年歷史的中華人民共和國，雙方的「主權重疊」，韓國瑜講的是中華民國有兩個區，亦即自由地區與大陸地區，事實上，兩岸人民關係條例就是包含台灣地區與大陸地區人民兩者關係的法律條例，因此，韓國瑜講的話是正確的，但他認為，郭台銘的講法，才是最正確與穩當。

王金平今天針對記者提問，國民黨總統初選辯論中，韓國瑜提出一國兩區，一個中華民國的兩個地區，郭台銘則說他絕對反對一國兩制，王金平對此看法為何？王金平說，郭台銘一直強調自己是中華民國派，反對一國兩制，他（王金平）也反對一國兩制，因為「一國兩制在台灣，實在是沒有接受度」，因此，郭台銘的講法，是最正確與穩當的說法。

王金平說，中華民國已經屹立世界108年了，我們的憲法也主張主權及於大陸，大陸就是中華人民共和國，也在世界上已經有70年歷史，對方的憲法裡面也主張主權及於台澎金馬，所以兩者主張的主權重疊，處於這種狀態，我們也有權主張，但也要尊重大陸的主張，雙方一起對等尊嚴地坐下來談一談兩岸事情。

他強調，「中華民國派」是最正確、也是最穩當的一個說法，韓國瑜講的中華民國是兩區，就是自由地區跟大陸地區，他認為韓國瑜講的話也是正確的。

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