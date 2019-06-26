國民黨參選人哪位表現好？ 蔡英文答完大家都笑了

2019-06-26 14:20

〔記者吳政峰／台北報導〕國民黨25日舉辦總統初選第一場國政願景電視發表會，5位參選人卯足全力主導議題，爭取代表國民黨角逐第十五任總統大位的機會，另一方已確定代表民進黨爭取連任總統的蔡英文也不敢輕忽，緊盯著每一位潛在對手的政見，26日被問到誰表現較佳時，她以「我聲量最大」妙答，全場頓時莞爾。

蔡英文避談5位參選人的表現，但強調看他們辯論時「我被提到的機會最多，聲量最大」，不過，廣告時間好像是郭台銘聲量最大，「我看是花了不少錢」，妙答讓在場人士發噱。

面對郭台銘25日嗆她不可用意識形態分化國軍打擊士氣，也不應為了政治利益而自稱「辣台妹」，蔡英文不甘示弱回擊「我是中華民國第十四總統」，在中華民國現行的憲政體制下施政，「倒是郭董事長近來的發言，他越來越有一些情緒化發言！」

朱立倫則丟出「恢復閣揆同意權」議題，稱當選後將回復閣揆任命舊制，行政院長須經立法院同意才能就任，蔡英文對此不以為然，反認為國民黨應該要解釋一下「為什麼他們執政時不是問題，別人執政時反而變成一個議題？」

蔡英文向5位潛在對手喊話，希望參加初選的人應該說明他為什麼能夠代表國民黨出來參選？國民黨的價值在哪裡？如何體現與實現國民黨的價值？這才是有意義的選戰，如果只是基於對現在執政者片段的理解、沒有下工夫去了解現在的國政方向或是重要的施政，只是空泛的情緒化發言，並非選民所期待。

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