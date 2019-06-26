韓國瑜批3年換3閣揆 王金平︰內閣制更適合台灣

2019-06-26 14:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨昨天舉行總統初選國政願景發表會，韓國瑜批評總統蔡英文任內3年換了3個行政院長，王金平今天表示，這是台灣憲政制度問題，主張推動憲政改革「內閣制更適合台灣」能權責相符，行政更有效率，國會議員也有機會入閣。

至於是否參選到底？有沒有準備跟誰搭擋？王金平表示「目前不宜談這個問題。」

上週六高雄市長韓國瑜到台中造勢，行前拜會大甲鎮瀾瀾宮、台中市黑派龍頭顏清標，前立法院長王金平今天下午也要前往與顏一起煮水餃，外界解讀在回防，他上午在台中受訪否認「沒有，沒有這個意思！」強調是老朋友、老同事，大家一起來見見面，很久沒有跟他聊了「我們也藉這個機會看看他順便交流一些訊息跟意見」這是好事情，還說顏開了一家水餃餐館，廚藝好，對水餃非常在行「我從來沒進過廚房，來跟他學習一下！」

王金平退出國民黨總統初選，今天參加中華佛教比丘尼協進會典禮時也對昨天參選人所談政策提出意見，在政府沒有辦法接受九二共識的時候，兩岸必須重新立出代替九二共識、兩岸新關係定位的新名詞，且兩岸都夠接受後，進行兩岸協商談判，解決外交不再斷交及國際組織、區域經濟組織能加入，或兩國之間的自由貿易協定簽署。

對於外交政策，王主張「外交平衡」對世界三大強國美國、日本跟大陸，要維持等距的外交不能偏重一方，偏重一方就容易被操控或者是變成人家的棋子，這樣對我們整個外交來講是最不好的一個發展。

至於與哪一名參選人的理念相近，王金平則四兩撥千金表示「這個好像有分出來有挺誰的味道，所以我還是保持一定距離比較好！」，而且他們的政見也沒有多提出什麼批判的地方，「這次國民黨沒有再做好辯論的安排的話，我覺得這是比較缺憾的。如果有辯論，大家對於國民黨會更加的注意、注重，這樣更能夠吸引更多選民來關心國民黨總統初選。

對於國防，王也提出看法指要有共同的、團結的愛國心，給軍人鼓舞、榮譽感、受到敬重，並且要有精確的國防戰略、買對的武器，是真正防衛上有需要的、對兩岸軍力平衡有需要的武器，還要買對合理價格的武器。

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