韓國瑜濫發北農獎金案偵辦進度曝光 北檢下一步是...

2019-06-26 11:50

〔記者錢利忠／台北報導〕高雄市長韓國瑜參加國民黨總統提名初選後，韓時任台北農產運銷公司總經理期間被控濫發獎金等案，再被外界拿出來檢視；負責偵辦的台北地檢署被《鏡週刊》拍到，本月19日及20日接連2天赴北農調閱案件資料，北檢對此也未否認，在國民黨初選競爭激烈的時刻，北檢下一步的偵辦行動也將格外引人注目。

北檢偵辦韓國瑜濫發獎金一案，隨著原承辦的「平組」主任檢察官許祥珍，於去年8月底升任高檢署檢察官之後，該案就易手給接任許祥珍主任位置的黃珮瑜，期間雖仍持續向相關單位調閱相關資料及卷證，但未曾再傳喚此案相關被告及證人。

針對北檢近日兩度赴北農，究竟調閱哪些資料、是否與韓國瑜被控濫發獎金案有關？北檢今不證實也未否認赴北農調取資料，僅表示因涉及偵查中案件，為偵查不公開作業辦法所規範不得揭露之偵查程序，無法評論。據了解，專案小組已就「知情人士」身分進行了解，另不排除視後續案件發展需要，評估是否進一步傳喚相關證人或被告到庭說明。

《鏡週刊》先前報導，學界盛傳早在韓國瑜參選高雄市長期間，北檢追查濫發獎金一案曾密訊精於公司法的學者作為專家證人，相關證述緊咬韓國瑜濫發獎金一事，恐涉犯背信罪，證詞對韓不利。但北檢事後則澄清，指週刊報導與事實有出入，報導內容也與北檢的證據資料未盡相符。

《鏡週刊》今再報導，指「知情人士」表示，北檢近來動作頻頻，上週發函北農要求提供自2012年起連續6年的董事會會議紀錄及決議，並檢附公司以公款招待員工出國的標案明細及逐筆出國資料，北農已將相關資料送交北檢。

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