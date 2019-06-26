「高雄小三通」疑騙局 林智鴻按鈴申告潘恒旭：查清市府角色

2019-06-26 11:19

〔記者黃建華／高雄報導〕已登記解散的上和海運公司昨竟在高雄大張旗鼓搞起「旗津-溫洲小三通」儀式，高市觀光局長潘恒旭並應邀觀禮，遭陸委會嚴詞譴責根本是個大騙局，意圖為地方營造發大財的假象，漠視國家主權，挑戰中央政府在兩岸事務的權責。對此，民進黨高雄市議員林智鴻今天上午並前往高雄地檢署按鈴申告，指控潘恒旭和李姓船公司負責人涉犯違反兩岸人民關係條例與刑法外患罪，他強調，希望透過司法調查，釐清高雄市政府在這件事所扮演的角色。

據了解，應邀出席這場旗津－溫州小三通儀式的高雄市觀光局局長潘恒旭今天一早已透過臉書道歉：「造成市府困擾，我深感歉疚，若有責任我會概括承擔」。

針對高雄昨有民間船公司大張旗鼓舉辦「旗津-溫洲小三通」直航儀式，應邀與會的民眾將活動照片貼上臉書後，引發軒然大波，陸委會嚴厲譴責旗津－溫州直航小三通根本是個大騙局，意圖為地方營造發大財的假象，漠視國家主權，挑戰中央政府在兩岸事務的權責。行政院長蘇貞昌也透過臉書怒批：「若有人要違法通航，政府一定嚴辦！」

民進黨籍高雄市議員林智鴻上午10點則在律師陪同下，前往高雄地檢署按鈴申告，告發該船公司李姓負責人與高雄市觀光局長潘恒旭涉犯違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」與刑法外患罪。

林智鴻指出，一家已被取消航權、登記解散的上和海運公司，怎會推動這樣的直航，而且兩岸直航的港口，台灣方面只核定金門跟馬祖，旗津根本不是，潘恒旭局長卻還出席這樣的騙局。

林智鴻說，雖然潘對外聲稱這是他「私人參訪行程」，但他認為，身為市府官員，參加所有公開活動，就代表市政府，他更強烈質疑「高雄市政府在這場假小三通騙局中所扮演的角色。」

林智鴻強調，希望藉由提告，讓司法機關調查，以釐清真相。

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