「韓國瑜頭套」上市 學生搶購的原因竟是…

2019-06-25 22:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕「韓流」正旺，台灣廠商也想「發大財」，大賺「時機財」，首批「韓國瑜頭套」日前上市，比近年熱門的頭套「鬼修女」暢銷。玩具店老闆說，會買這種頭套的族群有兩個，其一當然是韓粉，韓國瑜在台中市造勢當天晚上，他就賣了好幾具給韓粉；其二是想要「惡搞」的人，就有學生買韓國瑜頭套，想要拍「惡搞的影片」。

這款韓國瑜頭套製作頗精巧，是台灣廠商設計，委由中國生產，面部的魚尾紋、皺紋與韓國瑜本尊相似，連鼻樑、面頰的醒目黑痣，都如實COPY上去。賣頭套的台中市西屯區河南路二段寶貝多玩具店林姓老闆說，一般面具或頭套，面部都是平面，不會刻意去修飾出皺紋，但韓國瑜頭套卻刻意製造皺紋與黑痣特徵，相當貼近本尊面貌。

林老闆說，面具是只有臉部，頭套則是整個套上頭部，兩者不同，廠商推出第一位台灣政治人物頭套，並不是韓國瑜，而是在2、3年前推出的台北市長柯文哲，當時賣得也不錯，不亞於韓國瑜頭套，但現在已不流行。

林老闆說，韓國瑜頭套目前售價599元，他是跟總公司與同業一起進貨，首批頭套在上週才到貨，他預估數量不超過500具，至於暢銷與否？他說，上週六剛掛上展示櫃，就有拿著小國旗逛逢甲夜市的韓粉購買，他才猛然想起，韓國瑜當天到台中市造勢，前兩天他賣了約10個，比近年熱門的「鬼修女」更暢銷，之後，又有幾個學生購買，學生還說，他們不是韓粉，而是想要買頭套拍「惡搞的影片」。

林老闆說，廠商腦筋動得快，有話題、有時機性，就會開發成商品，例如上述的「鬼修女」，就是搶電影上映的話題，不過，從開模到設計，又再委託生產，一個頭套要歷時3個多月才能量產，他預估說，如果郭台銘獲得國民黨提名參選總統，很可能是廠商下一位製造頭套的台灣政治人物。

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