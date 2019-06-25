放棄轉戰立委 沈發惠宣布：加入蔡英文競選團隊

2019-06-25 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨新北市議員沈發惠稍早在臉書表示自己近期感受到台灣民主面臨到威脅，台灣主權在中國威逼之下，情勢危如累卵。因此沈發惠宣布，自已將不爭取汐止區的立委提名，將加入總統蔡英文的競選團隊，全力為台灣輔選！

以下為沈發惠臉書全文：

經過一段沉澱和思考，要跟鄉親與好友報告：

我將加入蔡英文總統競選團隊，

全力為台灣輔選，不爭取本區立委的提名。

當我們看到台灣的民主面臨來自境外的威脅，

台灣的主權在中國的威脅下危如纍卵，

基於對台灣未來的擔憂，

也受香港反送中事件的觸動，

讓我重新思考個人的進退與腳步。

而日前，與蔡英文總統有一次會面討論，

我們同樣重視去年九合一選民所傳達的訊息，

更認知到歷經黨內總統初選之後，

團結一致、整合戰力，

是當前最迫切的議題，

只有民進黨再次贏得人民的信任，

才能守護國家主權、民主生活。

蔡總統同時也向我提出，

加入她競選團隊的邀請，

非常感謝總統的看重與信任，

面對如此關鍵的挑戰，

唯有戰戰兢兢、全力以赴！

所以，我願意加入總統連任競選團隊，

貢獻一己之力，全力輔選。

力量不分散，民主才會有希望，

我將不爭取本區立委的提名，

除了全力投入總統輔選工作外，

是希望能團結、凝聚更多進步的力量，

讓黨中央有更寬廣的空間，

去集結其他進步的力量、共同佈局，

以贏得2020國會優勢，

共同守護台灣民主。

最後，感謝鄉親22年來對發惠的栽培，

鄉親的支持與疼惜，感恩在心；

也慶幸去年能成功將市議員交棒給優秀的年輕人，

而民進黨兩席議員的表現，

相信也沒有讓大家失望，

至於期待發惠參選立委的各位好朋友，

在這裡向大家致歉。

我沒有離開，而是在另一個戰鬥位置，

為我們共同的信仰與理念，繼續打拚，

現在，拜託所有的朋友支持我，

在總統的競選團隊中全力以赴。

2019.06.25

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