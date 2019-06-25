政見會》韓國瑜「跳針3分鐘」狂感謝！ 網友爆氣猛噓

2019-06-25 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今在高雄舉行首場國政願景電視發表會，高雄市長韓國瑜為第二位發言的參選人。他一登場就花了快3分鐘的時間，不斷感謝高雄市民給他機會，讓觀看直播的網友看到快爆氣，怒轟「要感謝多久」？

韓國瑜發言一開始就將焦點聚集在高雄，他花了3分鐘時間，至少5度感謝高雄市民給他機會。他表示，去年高雄市長的選舉「轟動武林、震驚萬教」，吸引了所有海內外僑胞的關注，高雄能見度不但是全台灣最高，高雄的知名度也是全世界華人都在關切。他要感謝高雄市民勇敢投票讓他當上高雄市市長。

此外，韓國瑜也保證自己不會離開高雄，更自豪地說，沒有任何一個總統候選人，會承諾未來一週7天，會有3天在高雄上班。

不過，韓國瑜一發言就立刻被觀看直播的網友噓爆。當韓國瑜準備上台發言時，PTT及FB上觀看Live直播的網友本來都在推文、留言處表示「來囉」、「韓來了」、「韓導來啦」，期待韓國瑜會說出什麼出人意料的新想法；不料卻看到韓國瑜卻不斷跳針說「感謝」，讓網友聽到不耐煩，爆氣表示「感謝X小，XX娘XX」、「是要謝多久？」、「感謝就要講三分鐘」、「感謝就花了三分鐘 厲害 真會混時間」。

此外，對於韓國瑜稱未來會在高雄上班，網友更狂酸「笑死，整個月幾乎不在高雄」、「他現在就做不到了啊 XD」、「一秒不唬爛會死」、「當選直接環遊世界給你看」、「當高雄市長不待在高雄上班，當總統當然也不會待在總統府上班」、「他講的話還有誰會信？」、「現在都不常在高雄上班了 還以後咧」。

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