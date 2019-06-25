仁愛之家收費太便宜遭糾正 盧秀燕這麼說…

2019-06-25 16:34

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市立仁愛之家自費安置院民收費標準低於衛福部公告的長照收費基準，去年7月遭台中市審計處糾正。台中市政府社會局修訂收費標準，今天送市政會議審議，市長盧秀燕質疑台中市收費比中央低，為何要與中央一致？並指示此案應慎重考量，收費標準因此未獲通過。

仁愛之家自費安置院民收費標準中，整月全日托依失能程度所訂收費標準，與臨托不分失能程度採定額收費，去年7月遭台中市審計處糾正，不符合使用者付費原則，並建議市府應依衛福部公告的長照給付及支付基準修訂，「以達行政作為之適法性，並與中央規定接軌」。

社會局因此將整月全日托收費標準整併為依照衛福部公告實施的長照給付及支付基準收費，今天收費標準修正草案送市政會議審議。

社會局長李允傑說，台中市立仁愛之家目前收費是六都最便宜，也低於衛福部公告的基準，由於衛福部會滾動式修正基準，最新版本為2018年11月1日公告，基於「從新從優」及「信賴保護」原則，收費標準修正後，2018年11月1日以前入住仁愛之家者仍適用舊制。

李允傑也說，修訂部分只影響一般戶，因為仁愛之家收費太便宜，有300多人等候入住，他們現在都住在私人照護機構，即使仁愛之家價錢調到與中央一致，還是比民間便宜2000元至5000元。

盧秀燕說，如果中央收費較低，台中市往下修正是好事，但台中市收費比較便宜，為何要與中央一致？如果沒有急迫性，此案先保留，再慎重考量。

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