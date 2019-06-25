傘訓意外 軍方︰2人傘具碰撞

2019-06-25 15:44

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍航空特戰指揮部今日傘訓發生意外，航特部稍早表示，空降訓練中心今日上午於屏東地區執行跳傘訓練，高姓、施姓2名受訓學員於跳出機門後，疑似傘具吃風不足，導致落地受傷。據了解，軍方經初步了解，2人跳出機艙時，傘具和2人間距離皆正常，卻疑似在空中發生碰撞，確切原因仍有待進一步調查。

據透露，高姓、施姓學員皆為上兵，且皆為合格傘兵，並有超過10次跳傘經驗。由於院方判斷高姓上兵傷勢較為嚴重，正進行手術，施姓上兵傷勢較輕微，繼續觀察治療，院方正進一步評估中，可能不需手術，而2人意識清醒、生命跡象穩定，但腰椎皆有骨折傷勢。

官員表示，今天這2名上兵參加「特殊地形跳傘」，身著「特殊地形跳傘裝」，身上只有主傘和副傘等裝備。

航特部下士秦良丰去年因跳傘發生意外，目前正努力復健中，據了解，此次事件和秦主傘、副傘無法全開、幾近直接墜地的樣態截然不同。官員表示，此次2名上兵為同一波次、自同一艙門跳傘，為前、後兵。2名上兵在跳出機艙時，傘具皆有打開，且依規定2人傘具的距離約6.3公尺，符合規定，只是傘具發生碰撞，才導致吃風不足落地。

至於是風力或其他因素導致事故，官員表示，確切原因仍待專案小組釐清。

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