國政發表會前 朱立倫訴諸推動政策專業坦言沒幽默天賦

2019-06-25 16:38

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選首場國政願景電視發表會今在高雄舉行，前新北市長朱立倫下午在臉書發文，坦言自己的天賦不在幽默，訴諸他有設計與推動政策的專業，呼籲民眾給「政策專業」一個機會。

朱立倫在臉書發文回顧，整整6個月前，去年的12月25號他卸任擔任8年的新北市長，告別長達20年幾乎不曾間斷的公職生活，回歸成為一個沒有職務、沒有頭銜的人，走訪台灣各地，感受到每個人對這片土地的在乎，與自己肩上的責任。「學到許多，體會許多。」

朱立倫也說，他從黨內的對手同志身上學習，例如高雄市長韓國瑜引領風潮的語言魅力，熱情親和的人格魅力；例如前鴻海董事長郭台銘身為世界級企業領袖，轉身投入政治的魄力與執行力。

朱立倫表示，許多好朋友提醒他「這是聲量為王的年代」，叮嚀過「表演政治」的重要。建議他要直播、找網紅、要親切有趣，甚至要更嗆辣。他跟自己說「人都得適應時代」但也得承認「自己天賦不在幽默」。

朱立倫認為，口號有力量，來自其說出人民的渴望；執行魄力會吸引人，來自人民受夠了政府的拖拖拉拉。但是在喊口號到推動落實中間，還是有一系列相對不顯眼、平實，但對於政府效能至關重要環節。

對於這些重要環節，朱立倫指出，包括在變動的世界局勢，以及充滿分歧矛盾的各色價值主張中，找到最小阻力解方的「平衡感」與「協調力」；在拮据的政府預算、繁瑣過時的法規，以及各色各樣民代問政的限制下，設計出可行政策的「政策經驗」與「政治智慧」；在橫跨不同部會局處的繁瑣業務中，看見整合方式可能的「整合視野」。在僵化的政府科層組織中，鼓勵創意的「領導藝術」。

朱立倫強調，這些設計與推動政策的專業，是政府體系能穩健運作，政策資源能精準投放的關鍵；是全國公務員每日工作中需要斟酌拿捏的分寸；更應該是政治首長必備的核心能力。但這種政策專業，在當代媒體上並不討喜。畢竟這是不再信任傳統政治的年代，這是民眾渴望與政治領袖有直接情感投射的年代。

不過，朱立倫說，如果每個政治人物都先忙著「譁眾取寵」，還能有多少人，會願意一步一腳印地去積累，公共事務治理的基本功？我們對政府運作，還能有什麼期待？而最終，我們又將替台灣留下什麼？

朱立倫指出，他會在3場發表會中勾勒他對國家方針的藍圖；雖然他很遺憾，這次活動安排沒有交叉辯論、質詢，但至少，這是一個能傾聽比對，國民黨候選人主張的舞台。

「你可以不喜歡朱立倫，或不喜歡國民黨，但不應錯過共同思考國家未來的機會。」朱立倫呼籲，請給「政策專業」一個機會，也給「穩健中道」的力量一份鼓勵。

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