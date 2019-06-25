美媒傳擱置對台軍售 AIT：政策沒有改變

2019-06-25 15:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕G20川習會在即，美國媒體報導川普政府為了與北京達成貿易協議，擱置對台軍售。美國在台協會（AIT）今天對此表示，對台軍售的政策長期且一貫，在「台灣關係法」指導下以台灣國防需求評估為基礎，「政策並沒有改變」。

美國總統川普與中國國家主席川普將在本週G20峰會期間會面，這次川習會是為了阻止不斷升級的貿易戰，重啟世界兩經濟大國間的貿易談判。

美國《時代》（Time）雜誌24日報導指出，川普政府為了與北京達成貿易協議，尚未對總價20億美元的M1A2戰車、飛彈等對台軍購案採取行動，且也對香港「反送中」示威遊行反應冷淡。

AIT代理發言人黃博倫（Aaron Huang）今天回應媒體詢問說明，美國對台軍售是在「台灣關係法」指導下，以對台灣國防需求評估為基礎，「我們的政策並沒有改變」。

黃博倫強調，美國對台軍售的長期政策跨越數個政府，都是一貫的。黃博倫說，美方相信，一貫政策對台灣安全有益，也有利於維護台灣海峽的和平與穩定。

國防部發言人史順文今表示，軍售目前均按相關程序執行，進度正常。外交部今天則對此表示，美方曾多次重申「台灣關係法」和對台6項保證，台灣建構自主國防能力的決心也沒有改變，希望持續爭取美方售予台灣必要的防衛性武器。

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