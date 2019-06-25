政院中止修「著作權法」 國民黨團要求編唱歌預算

2019-06-25 14:41

〔記者陳昀／台北報導〕行政院長蘇貞昌、立院民進黨團昨天相繼宣布，預計於立法院臨時會審議的「著作權法部分條文修正草案」中止修法；對此，立院國民黨團書記長吳志揚痛批，「著作權」修法與鄉親深切相關，朝野都聚焦，政院卻逕自喊卡，根本把堂堂國會當兒戲；他也要求，政院必須在明年度預算匡列「唱歌經費」給地方政府。

民進黨團在立院臨時會提出「著作權法部分條文修正草案」，引發音樂人不滿，質疑是在護航非法重製的侵權業者「就地合法」。為此，蘇貞昌昨天宣布，經政院與黨團再三溝通後，決定終止修法；立院民進黨團總召柯建銘也表示，將不予列案。

吳志揚今天發新聞稿痛批，國民黨團很早就呼籲過，臨時會依法應處理急迫、重大議題，不料所提的民生法案遭全數否決，讓民進黨團排了多件高度紛爭的法案，難得朝野都聚焦於著作權修法，政院卻說停就停，這種隨便提案又隨意中止的行為，根本把堂堂國會當兒戲。

吳志揚表示，目前地方社區中心、村里辦公室等公共場所，往往面臨使用伴唱機唱卡拉OK，卻無辜遭認定侵權受罰的情形，亟欲政府修法解決，昨晚就有基層在開罵，認為政府態度隨便。

吳志揚批評，政院看似想透過終止修法來挽回音樂界的反彈，實際上更得罪音樂人，因為這次「暴衝」不只讓業界餘悸猶存，在修法前毫無溝通的傲慢心態，更是原形畢露，呼籲政院出面與著作權權利人協調，並在明年度預算匡列給地方政府使用的唱歌經費，化解現有之各方困擾。

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