山城尚美，建設有春！翁美春選立委看板有梗

2019-06-25 14:27

〔記者歐素美／台中報導〕「山城尚美，建設有春」！民進黨前台中市議員翁美春，本屆市議員選舉因民進黨採多提名策略，意外成為「落選頭」，她勇於承擔、轉換跑道挑戰台中市第八選區（豐原、石岡、東勢、新社、和平區）立委，最近選舉看板已陸續掛上街頭，其中，位於豐原區水源路的看板以其名字，強調其在市議員爭取地方建設不遺餘力，看板背後並隱藏一段情義故事。

翁美春於民國九十五年首次當選台中縣議員，她秉持勤跑基層的精神，服務不分黨派，當時獲知偏僻的豐原區東陽里太坑巷居民有施作排水溝的需求，就努力爭取，以免豪大雨來襲造成淹水，導致民眾農地、財產等損失。

翁美春成功爭取排水溝工程，讓當地居民相當有感，居民張仁傑感念其服務，主動無償提供其位於水源路的房屋牆面，供翁美春懸掛選舉看板，十年來從不收費，該處儼然成為翁美春專屬牆面。

翁美春說，這次市議員選舉意外落馬，不好意思再佔用牆面，原本有意歸還，要拆除看板，但張姓民眾堅持「不准拆」，要她繼續使用。

翁美春笑說，二O二O選舉對民進黨而言是場苦戰，她因市議員落選，而承擔出來選立委，背後最大動力，就是選民對她的鼓勵及支持，面對被視為強棒的國民黨立委江啟臣，翁美春說，勤跑基層就對了。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法