首座淨水廠池頂光電啟用 柯文哲：8年內光電成長9倍

2019-06-25 14:20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕位在台北市大安區的長興淨水廠原本是露天淨水廠，2018年1月完成池頂加蓋後，響應政府綠能政策，打造全台首座淨水廠全面池頂加蓋種電的太陽能光電系統，預計全年發電量達213萬度，可供應610家戶1年使用，年減碳量約1,180公噸，相當於3座大安森林公園碳吸附量。

市長柯文哲今天上午主持太陽光電系統啟用典禮，他致詞提到，有人說台北市發展光電板好像不是很有效率，因為南部更熱，但他最近看到數據顯示台北市每平方面積的太陽光電發電量比全國的高，這表示台北的技術比較發達，透過技術上的改變，雖然日照不好，但仍可發展光電，所以台北可以做的話，台灣其它縣市更可以做。

「最近有人提議安排小朋友搭乘電動公車參觀這些光電板進行生態旅遊，」柯笑說這聽起來蠻有概念的。他強調，他上任時台北市光電板的發電量是3.1MW（Megawatt；百萬瓦），第一個任期結束後是15.7MW（Megawatt；百萬瓦），預計在第二個任期達到30 MW（Megawatt；百萬瓦），目標是在8年內光電成長量達到9倍，現在思考如何把公家機關的屋頂做更有效率的釋出。

長興淨水廠因坐落市區，加上緊鄰二殯與北二高，落塵引發民眾疑慮，台北市自來水處2016年斥資1億5千萬為水池加蓋。

北水處長陳錦祥今天簡報指出，長興位在北市核心地帶，受到夏季盆地地形與熱島效應的高溫曝曬，易產生沉澱池底泥翻揚，也易生藻類，影響過濾、淨水效果，加蓋後總面積約20,300平方公尺並兼具通風採光、維修與照明等功能，還可阻絕落塵問題。

此次將加蓋屋頂出租，租期可達20年，由昱鼎電業公司得標，負責太陽光電建置、營運及維護，總裝置容量約2.13MW（Megawatt；百萬瓦），依2018年台電統計資料，足可供應610家戶一年使用，年減碳量約1,180公噸，相當於3座大安森林公園碳吸附量。

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