九合一敗選後變一個人？小英向年輕人透露轉變的秘辛

2019-06-25 14:05

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今出席民進黨舉辦「青年入陣民主新星研習營」活動，參與課程活動成果發表，蔡英文並向在場青年透露一項「祕辛」，「很多人說蔡英文在今年1月開始變成不一樣的人」，1124前蔡英文忙著當總統與黨主席，1124敗選後，她思考如何做檢討，因此請總統府年輕幕僚中最老的府發言人林鶴明，帶著總統府年輕幕僚們一起思考總統應該做什麼、要到哪裡、跟誰談話，因此1124後，她的行程安排、接觸對象也不同。

蔡英文表示，年輕人對民進黨很重要，她在接受民進黨提名時提到，民進黨必須注意年輕世代的想法回應他們的期待。大家是未來的希望，但要擴大、發揮影響力，讓更多人一起分享價值、一起在同一艘船上。

蔡英文勉勵在場青年，不要忘記獨立思考、獨立判斷，這是民進黨期待每個黨工都有的特質。她也說，民進黨與生俱來的特性就是叛逆，民進黨本來就是叛逆的政黨，不要因為組織作用就喪失了本性，也不要妥協遺忘。

蔡英文分享，民進黨過去對年輕人的訓練，就是派去廟口，從講話沒有人要聽、到講到有10幾、20多個人來聽，不是只有標語要告訴台灣社會最基層的人，還要說到讓他們聽到懂為止，「這件事情恐怕才是你們最大的挑戰。」

蔡英文說，過去要挨家挨戶、一個一個廟口去找支持者，但舊有的模式已經面臨挑戰，「新的模式最在行的就是你們，我預期你們將來在選戰中會變得非常關鍵！」在這個階段，請大家在網路上用獨特的、通行的語言，把對民進黨的支持跟夥伴做最大的擴散。

蔡英文最後說，民進黨一定要贏得大選，這樣才能堅持讓理想繼續往下走，所以2020總統一定要勝選，立委一定要過半，大家一起來達成。

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