看長榮罷工 柯文哲嗆中央：這是政府無能的表現

台北市長柯文哲25日出席長興淨水場太陽光電系統啟用典禮 ，並參觀淨水場加蓋上方的太陽光電系統。（記者廖振輝攝）

2019-06-25 12:45

〔記者沈佩瑤／台北報導〕長榮空服罷工持續至今已經進入第6天，台北市長柯文哲今首度談及對此事看法，他直言這是政府無能的表現，預防勝於治療，不能把沒有辦法當辦法。

柯文哲今天受訪談到白綠合作，突向中央喊話「欸，那個雙子星要卡多久」，如果一個公司是不是中資，花5個月還不能決定，「哇，這國家也有問題。」

接著更把炮火轉向進入第6天的長榮空服罷工，強調自己不是說綠的怎樣，而是整個政府，不可以把沒有辦法當辦法，「長榮罷工我非常有意見，預防重於治療，你不可以把沒有辦法當辦法，國家這樣是在搞什麼？這是政府無能的表現。」

此外，柯日前受訪曾脫口談到內部有份民調指自己大勝韓國瑜，今有周刊媒體報導，柯營6月4日取得一份由趨勢公司所做的不公開民調，罕見地把韓國瑜配王金平、蔡英文配賴清德，以及柯文哲配郭台銘共3組正副人選放入，結果蔡賴配是檯面上最強的組合，將可贏韓王配5%以上，柯郭則落到最後一名，被邊緣化不言可喻。

不過柯文哲今天又改口說這就是為何自己不喜歡看民調，因為隔一個月來看完全都變化了，民調是一直在移動，所以他不喜歡浪費力氣，他就當作自己是急診室醫生，何必去預測明天誰會送來急診室，明天的事明天再煩惱，甚至等病人送進急診處再煩惱。

至於為何柯之前一直替前行政院長賴清德抱屈，還打總統蔡英文，是要分化他們？柯文哲打哈哈說，沒有啦，其實他是看到什麼就講什麼，我的個性是這樣，我有我的想法。

聽到民意基金會的民調，指蔡英文大勝郭台銘和柯文哲，被形容是破繭而出，柯文哲對此笑說「那就是恭喜啊！我差點又，呵呵。」（此前蔡英的總統初選民調勝出，柯文哲回以「恭喜皇上、賀喜皇上」，引發議論。）

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