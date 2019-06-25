朱立倫：民粹來臨 要檢驗口號可不可行

2019-06-25 11:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前新北市長朱立倫今日出席前衛生署長楊志良「中華民國如何不亡」新書發表會致詞表示，要嚴肅面對民粹時代來臨，要去檢驗口號到底可不可行，政治是要看你做了哪些，而不是看你說了哪些。

朱立倫指出，「中華民國如何不亡」這本書有談及左派、右派，他想起有1年自己被指派去歐洲參加諾貝爾獎頒獎典禮，當時有參觀瑞典國會，對方介紹坐這一邊是左派議員、右派議員則坐另一邊，右派主張減稅。

朱立倫提及，瑞典人問他那台灣是什麼？他回答台灣是「左右共治」，若碰到要加稅，台灣政治人物都變成右派，通通主張要減稅。如果碰到社會福利議題，通通又都變成左派，主張必須增加社會福利。

朱立倫強調，所以要嚴肅面對民粹時代來臨，要去檢驗口號到底可不可行，政治是要看你做了哪些，而不是看你說了哪些。他舉例，剛當新北市長時，新北市只有不到30萬戶汙水下水道，8年投入200多億元增加60幾萬戶，但是沒有人看到，因為都在地下，不過這都應該去做。

朱立倫也說，「為政不是為了今天的自我，而是為了未來下一代」，要共同為下一代來拚，今天晚上沒有辯論比賽，只有演講朗誦比賽，題目都已經先告訴你了，大家還是要收看一下，不然收視率會太低。」

出席新書發表會的前行政院長張善政則表示，國家現在的確面臨危機，這本書提及「能人不願意進入政府當政務官」，軍公教離心離德，因為年金改革等，國防募兵制招不到人，還有去中國化等議題，看完這本書會覺得「中華民國要亡了」。

張善政建議，此書可以當成國民黨內總統初選國政願景發表會的考題，參加初選的人都應拿此書內容來問題、答題，「中華民國會亡或不會亡？就看政治人物如何運用這本書的內容」。

張也舉例，以色列男女都須當兵，還有一個部隊負責網路戰，以色列從軍男女都搶破頭要進去該部隊，退伍後很多公司都搶著要這些人才，如果我國國防能做到這樣，退伍出來就是就業保證，怎麼還會擔心找不到兵源。

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