僅移轉不解密！警政署移轉7萬多件政治檔案仍機密

2019-06-25 09:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為還原戒嚴時期歷史真相，在檔案局及促轉會協調下，內政部警政署預定今年6月移轉7萬6千多案的政治檔案。據透露，警政署雖配合辦理移轉，卻未對列入「機密」檔案予以全部解密，交給檔案局的檔案仍維持機密，無法對外公開。

檔案局辦理第6波政治檔案移轉，警政署須移轉檔案數達7萬6398案，為政府機關中擁有最多政治檔案的單位，遠勝情治系統調查局3萬571案、國防部後備指揮部2萬4575案。

官員透露，警政署所移轉社會監控、保防類的政治檔案，全被列為「密等」，並未全部予以解密，就先辦理移轉，交出去檔案仍是機密檔案，無法被外界引用研究。

有鑑於行政院政務委員羅秉成去年12月已召開會議指示，針對政治檔案解密事宜，保密逾30年以上檔案應解密，以整批或分批專簽方式加速辦理，但警政署處理方式與政院交辦原則大相逕庭。

此外，促轉會統計，在前5波政治檔案徵集過程，被列入機密檔案，經促轉會協調已完成解密有77件，以教育部國民及學前教育署47件為最多，國安局僅有1件，且為警政署核定解密，非國安局解密。

國安局在前5波徵集中，對於促轉會行文要求檢討及解密的9件機密檔案，國安局仍維持原保密等級，不願配合解密。

國安局更加碼核定，包含國防部15案、後備指揮部1案、外交部2案，總計18案維持機密等級；針對交通部3件、國防部軍法局、高雄市府教育局各1件政治檔案，國安局也核定為機密。

面對外界不斷督促開放檔案，在第6波政治檔案徵集中，國安局又將22案列入機密檔案，另外142件檔案逕列為「永久保密」，拒絕移轉給檔案局。

此外，在政黨持有政治檔案徵集部分，國民黨擁有300多萬件黨史資料，促轉會第一階段先審定33筆要求移轉國有，國民黨不服在6月申請復查，促轉會預定最慢3個月內完成複查。

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