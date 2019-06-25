公、教年改釋憲案今登場 馬拉松式言詞辯論

2019-06-25 08:59

〔記者吳政峰／台北報導〕繼軍改釋憲案言詞辯論24日結束後，緊接而來是的公務人員與公立學校教師釋憲案言詞辯論，從25日早上九點到中午12點，再從下午2點開到5點，馬拉松式交互詰問，辯結之後的兩個月，釋憲結果就會出爐。

早上為公務員年改案（107年度憲一字第3號），聲請人指定代表立法委員林德福、李鴻鈞、王育敏、代理人李念祖律師、鄧民治律師、蔡進良律師；關係機關部分，行政院指定代表林萬億政務委員、考試院指定代表銓敘部周弘憲部長、陳紹元司長、代理人林佳和副教授、范文清副教授、洪偉勝律師。鑑定人為李來希（聲請人推薦）及張桐銳教授（關係機關推薦）。

下午則是教師年改案（107年度憲一字第2號），聲請人指定代表立法委員曾銘宗、高金素梅、林為洲、代理人林石猛律師、董保城教授、朱敏賢律師；關係機關部分，行政院指定代表林萬億政務委員、教育部李嵩茂處長、考試院指定代表銓敘部陳紹元司長，代理人陳信安副教授、翁國彥律師、黃旭田律師。鑑定人為黃耀輝教授（聲請人推薦）及柯格鐘副教授（關係機關推薦）。

兩起年改案，大法官均針對年改條例提出6個爭點，如：是否違反法律不溯及既往、侵害財產權、比例原則、平等權、工作權等憲法上的議題，辯結之後，預定8月23日前出釋憲結果。

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