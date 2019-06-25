《為什麼愛說謊》合影韓國瑜爆紅！出版社要送雄中生2.0版

2019-06-25 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄中學學生昨天拿著《為什麼愛說謊》一書與高雄市長韓國瑜合影，引發討論，該書因此爆紅，目前在網路平台銷售一空，對此出版社昨天說《為什麼愛說謊》已銷售一空，但將推出「進階版」，且要送給雄中模範生。

高雄市長韓國瑜日前被國中學生嗆「選總統太可笑」、高中學生穿「溜之大吉」T恤與他合照，昨到新莊高中與模範生及優秀畢業生合影，再度遭學生「洗臉」，一名高雄中學畢業生拿著《為什麼愛說謊》書籍，笑咪咪與他合影，被認為嘲諷意味十足。

這名畢業生上台後迅速亮書，與雄中校長謝文斌和韓國瑜合影，接著將書放入後背包下台。韓國瑜事後回應，700名學生中只1人帶「書」，就被網軍放大，其他699人抱他、對他說加油、有熱情的學生卻不說？他呼籲支持韓國瑜的好友幫他澄清，多給正能量。

雄中生拿的《為什麼愛說謊》一書爆紅，但出版此書的晨星出版社昨在臉書表示「Sorry～已銷售一空！」「真的賣光了沒說謊」。

接著晨星出版社再度發文，表示《為什麼愛說謊》進階版《說謊心理學》即將在7月上市！讓大家看完更懂「為什麼愛說謊」，小編還在文末說「P.S.雄中模範生有看到嗎（揮手），小編真的要送你這本書唷，不是說謊啦！」行銷不忘時事梗。

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