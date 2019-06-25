韓粉稱韓國瑜不同於國民黨 陳瓊華：他比國民黨還國民黨

2019-06-25 08:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高市行政暨國際處長陳瓊華今凌晨透過臉書指出，上一世紀，國民黨把台灣當反攻中國的跳版，2019年，韓國瑜把高雄當競逐總統的跳版，拚大位也不放手高雄，高雄成了他權位的禁臠、人質，他的粉說「韓國瑜不同於國民黨」，陳瓊華認為這很確實，因為他不是一般國民黨，他「比國民黨還國民黨」。

陳瓊華說，國民黨還在做反攻大夢時，對台灣的無心、亂治，完全重現在今日高雄，跨世紀的復刻，高雄的悲哀，從來沒想到有一天在高雄會不敢靠近草地，借公共腳踏車要繞草而行，一抓癢，要開始緊張是過敏還是被蚊子咬過，朋友一說「欸！你們發大財市⋯」，她會反射性跳起來，擔心再這樣笑下去，世人會不會有一天，忘了我們的城市叫「高雄」？

陳瓊華指出，看到年輕人一直嗆不足堪大位的人，讓人悲傷的想到，要怎麼讓年輕人尊重、相信政治應該是有價值和尊嚴的事？確實高雄都上頭版、頭條了，但不是在世界得獎、不是招商第一、不是投資來了，是各種永無寧日的事在燒著高雄。

陳瓊華語重心長表示，市長是來治市的，政治是來帶領價值的，但，韓國瑜像是賭徒上桌，出乎意料贏了，賴著不肯下桌，這次又押著高雄當賭本，下次是不是押著台灣，對中國叫牌？

陳瓊華感慨喊話，請他走吧，把城市的價值奪回來，請他走吧，把高雄的光榮找回來，請他走吧，把在自己土地好好生活的權利要回來。

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